Raffaele Palladino è stato intervistato da Dazn nel post partita di Parma-Fiorentina, dove ha parlato del pareggio acquisito e anche di Kean e Gudmundsson: “Un buon punto in una partita complicata, l'avversario era molto verticale, fresco e veloce sulle fasce. Abbiamo avuto occasioni per sbloccarla nei primi 20', ma alla fine l'abbiamo ripresa solo nel secondo tempo”.

“Mi sentivo che l'avremmo vinta…”

“Peccato per l'espulsione perché avevamo l'impressione di poterla vincere. Ci sono tutti i fattori per migliorare in settimana e fare meglio giovedì in Conference. Conoscevamo i punti di forza del Parma, hanno giocatori brevilinei e rapidi che si conoscono più da più tempo rispetto a noi. Sono comunque convinto che il nostro gruppo crescerà”.

Poi su Kean

“Esordio positivo per Moise, abbiamo avuto 5/6 palle gol per sbloccare la gara, anche se devo sottolineare che il campo del Tardini non era nelle migliori condizioni”.

Gudmundsson?

“Giocatore imprevedibile, è un calciatore che cercavamo e appena recupera dal fastidio muscolare, nelle prossime settimane lo metteremo in campo. Siamo fiduciosi che il mercato ci porterà ancora altri rinforzi. La società sta lavorando in maniera perfetta”.