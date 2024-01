La Juventus si tira indietro nella corsa a Terracciano. Giuntoli: "In questo momento non ci sono le corrette opportunità economiche e tecniche"

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, poco prima della gara di Coppa Italia contro la Salernitana, ha smentito a Sportmediaset un presunto interesse concreto dela società bianconera per Filippo Terracciano, laterale del Verona sul quale ha messo gli occhi addosso la Fiorentina.

La smentita di Giuntoli



"Terracciano? In questo momento non ci sono delle opportunità corrette né dal punto vista economico né dal punto di vista tecnico per cui stiamo così". Va ricordato che il giocatore gialloblù era stato accostato alla Juventus da alcune voci di mercato nella giornata di ieri. Una concorrente un meno quindi per la Fiorentina nell' corsa all'esterno scaligero, per il quale ricordiamo c'è il forte pressing del Milan.