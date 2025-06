Il Milan rimanda Sottil alla Fiorentina e lo sui social: "Ti auguriamo il meglio per il futuro" - FOTO

Nonostante la decisione sia stata presa già nei giorni scorsi, quest’oggi il Milan ha reso pubblicamente nota la decisione in merito al futuro di Riccardo Sottil: il club rossonero non ha intenzione di riscattare l’esterno, e per questo il giocatore rientrerà alla Fiorentina, club ancora proprietario del suo cartellino.

Il Milan non lo conferma, Sottil torna alla Fiorentina

L'annuncio è arrivato direttamente dai profili social della formazione rossonera che ha voluto ringraziare l'esterno d'attacco arrivato a gennaio dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. "Thank you, Riccardo. We wish you well for your future endeavours”. Questo è quanto riportato dalla pagina ufficiale, letteralmente ti auguriamo il meglio per i tuoi impegni futuri, che ha voluto salutare il giocatore al termine di una stagione per il club con più bassi che alti.

I risultati in rossonero sono stati non all'altezza

Nel corso della sua esperienza in rossonero, Sottil ha collezionato solamente cinque presenze senza mai andare a segno. Al termine della stagione il Milan non ha raggiunto la qualificazione alle coppe europee perdendo anche la finale di Coppa Italia contro il Bologna all'Olimpico di Roma.

Questo il tweet del Milan: