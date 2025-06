Ospite durante la trasmissione Sky ‘Calciomercato - L’originale', Giancarlo Marocchi ha parlato della scelta della Fiorentina per la panchina, affidata a Pioli:

"Di Pioli non si può non essere contenti anche perché è un allenatore che sa fare un mucchio di cose, a inizio carriera era pressing e dritti in porta. Ha vinto lo scudetto con il Milan giocando anche molto bene, quindi un altro tipo di gioco. E’ un allenatore che ha vinto un campionato, la Fiorentina è in buonissime mani".