Corrado: "Quando sarà il momento non tarperemo le ali ad Aquilani. Ecco perchè l'ho voluto al Pisa"

Pochi minuti fa il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è stato in collegamento a Radio Sportiva: tra i tanti temi trattati anche il futuro di Alberto Aquilani. Questo un estratto delle sue parole:

“Da quando Italiano ha, più o meno annunciato, il suo addio alla Fiorentina sono state tante le voci che vorrebbero Aquilani a Firenze. Quello che posso dire io è che i rapporti con Alberto sono ottimi, e che capisco benissimo che determinati accostamenti facciano piacere. Ha un contratto con noi per un altro anno, ma è chiaro che sia un ragazzo con le idee molto chiare. Non ho l'intenzione di tarpare le ali a nessuno. Chiaro che la Fiorentina lo tenga d'occhio, ma ora è concentrato per il finale di stagione”.

“Non era l'unico della lista, ma quando lo incontrammo…”

Ha poi concluso raccontando le motivazioni dietro l’arrivo di Aquilani a Pisa: “Avevamo avuto per 5 stagione D’Angelo ed avevamo realizzato di aver raggiunto il massimo con quei presupposti. Abbiamo deciso di provare con un allenatore giovane: i candidati erano molti. Poi, avendolo seguito negli ultimi mesi della sua esperienza in Primavera, fino alla finale scudetto contro la Lazio, visti anche i grandi traguardi raggiunti è stato scelto di puntare tutto su di lui. Lo abbiamo incontrato e ci siamo resi conti di avere davanti un ragazzo con idee e progetti importanti, che condivideva la volontà di rilanciarsi in un campionato piu impegnativo pure restando a lavorare con i giovani. In questi mesi ha dato molto al Pisa normale che gli addetti ai lavori lo stiano tenendo d’occhio".