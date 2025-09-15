​​
Sandro Sabatini: "Sabato la Fiorentina sembrava ci facesse un favore a giocare. Fagioli faceva dei passaggi a giro... Ma la partita è una cosa seria!"

Redazione

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato a Pressing della prestazione della Fiorentina contro il Napoli di sabato sera. 

Le parole di Sabatini

“Sabato vedevi la Fiorentina che sembrava ci facesse un favore a giocare. Io stravedo per giocatori di qualità come Fagioli, ma continuava a fare quei passaggi a giro”.

“La partita è una cosa seria”

"Ma la partita è una cosa seria. Il Napoli aveva una fame di vincere assurda. 

