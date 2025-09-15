Sandro Sabatini: "Sabato la Fiorentina sembrava ci facesse un favore a giocare. Fagioli faceva dei passaggi a giro... Ma la partita è una cosa seria!"
Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato a Pressing della prestazione della Fiorentina contro il Napoli di sabato sera.
Le parole di Sabatini
“Sabato vedevi la Fiorentina che sembrava ci facesse un favore a giocare. Io stravedo per giocatori di qualità come Fagioli, ma continuava a fare quei passaggi a giro”.
“La partita è una cosa seria”
"Ma la partita è una cosa seria. Il Napoli aveva una fame di vincere assurda.
