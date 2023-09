In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Rocco Park, e ora fatemi vincere”.

All'interno a pagina 16: "Rocco Park primo trofeo Viola, ora tocca a te". In basso: "In 300 alla grande inaugurazione". A pagina 17: "Nzola e Beltran a zero, meglio Jovic e Cabral".