Italiano e Nzola confronto aspro e in due momenti

Non è un momento facile per Nzola. Belotti si è integrato già al meglio nella Fiorentina, trovando subito la via del gol, mentre l'angolano, entrato in campo nel finale contro il Frosinone, è arrivato un altro errore nell'occasione facile avuta a disposizione.

Primo momento

E non solo. Nella ricostruzione fatta dai cronisti di DAZN, è emerso un suo confronto con Italiano; il tecnico prima ha mostrato di non gradire il suo modo lento di avvicinarsi alla panchina dopo la fase di riscaldamento.

Secondo momento

Poi lo ha invitato a correre in partita, altrimenti l’avrebbe subito sostituito. Cose di calcio, per carità, ma è chiaro che ci siano delle difficoltà per lui, che ha faticato a trovare la via della rete e avere un ruolo importante in questa squadra, nonostante la fiducia riposta dall'allenatore.