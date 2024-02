Tifoso viola, fiorentino e tecnico con un lungo trascorso nel campionato italiano, Leonardo Semplici ha parlato a Radio Serie A concentrandosi sulla stagione del suo ex giocatore allo Spezia M’Bala Nzola, spostandosi poi su altri temi.

‘Allo Spezia Nzola era determinante per l’ambiente’

“Nzola è arrivato alla Fiorentina lasciando una squadra come lo Spezia in cui era la punta di diamante, in cui giocava sempre 98’ ed era determinante per quell’ambiente. In viola ha trovato altre prospettive e soprattutto un altro modo di giocare e questo lo si può soffrire”.

‘Il giocatore ha qualità importanti e speriamo possa dare l’apporto atteso’

“Il ragazzo ha qualità importanti ma forse sta patendo l’aspetto ambientale, qualche fischio iniziale…non è riuscito a calarsi in questa situazione. Se però Italiano l’ha voluto ed è quello che lo conosceva meglio, mi auguro che possa da qui alla fine dare quell’apporto che tutti si aspettavano”.