Flachi: "Senza le giocate di Nico e Bonaventura, la Fiorentina fa fatica. Ma se resta in zona Europa a gennaio arriveranno rinforzi"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri grande vittoria, io ho fiducia in questa squadra. Bonaventura è una gioia per gli occhi, una giocata come quella che ha fatto nel secondo tempo deve essere uno stimolo per tutti i suoi compagni. Guardando al campionato, secondo me sarà molto equilibrato. L'Inter è sopra tutti, ma per il resto vedo tante squadre che hanno perso qualcosa come ad esempio Roma e Lazio. La Fiorentina può dire la sua, ma serve che si sblocchino gli attaccanti. Se rimarremo attaccati al treno europeo, a gennaio sono sicuro che la società rinforzerà la rosa”.

E poi sui singoli: “Ikonè nell'uno contro uno sarebbe devastante, ma non riesce proprio a trovare continuità. Situazione simile per Brekalo e Sottil, e sono cose che alla fine paghi. Ad oggi la realtà è che senza le giocate di Nico Gonzalez e Bonaventura la Fiorentina fa fatica”.