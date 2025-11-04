D'Aversa? È già a Firenze. La notte passata in centro

Che Roberto D'Aversa sia l'allenatore in pectore della Fiorentina, è un fatto che prende sempre più campo col passare del tempo.

Ma c'è di più: l'ex tecnico dell'Empoli sarebbe addirittura già in città, nell'attesa di poter andare al Viola Park per firmare il suo nuovo contratto con il club gigliato.

Già in città

Stando a quello che ha riportato Lady Radio, D'Aversa ha passato la notte in centro cittadino, più precisamente in un noto e splendido albergo di Piazza Santa Maria Novella.

Manca la svolta

Ancora però la svolta definitiva non è potuta arrivare, in assenza di un accordo sulla fine della brevissima era Pioli.