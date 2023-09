Ranieri, Spalletti ti segue. E pensare che è stato a un passo dal lasciare la Fiorentina...

Negli ultimi due anni, il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha avuto indubbiamente una grande evoluzione. Da esterno sinistro o al limite centrale sinistro di una difesa a tre, ha saputo adattarsi molto bene anche nel ruolo di centrale in una retroguardia a quattro, garantendo, salvo alcune eccezioni, un buon rendimento.

Di lui si occupa stamani il Corriere Fiorentino che scrive, tra le altre cose, che il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, lo segue e potrebbe tenerlo in considerazione per le prossime convocazioni.

E pensare anche che è stato ad un passo dal lasciare la Fiorentina. La scorsa stagione, prima di cedere Nastasic e di integrarlo in squadra, era praticamente fuori da tutti i giochi. Al ritiro di Moena aveva preso parte solo nel finale e faceva lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, in attesa che si presentasse qualcuno che facesse l'offerta giusta per lui. Il resto è storia.