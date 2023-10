La Juve vince di rigore, sfortuna Fiorentina: al Viola Park arriva la prima sconfitta per la Femminile

Appena finita Fiorentina-Juventus di Serie A Femminile, vinta dalle ospiti per 2-1. Prima sconfitta stagionale per le ragazze di Sebastian De La Fuente, piegate da una rete nella ripresa su un ingenuo fallo da rigore delle Viola. Di seguito, il racconto del match:

Bianconere passate in vantaggio nel primo tempo, al 34', con una rete di Beerensteyn, con un preciso rasoterra all'angolino. Pareggio raggiunto nella ripresa, poco dopo l'ora di gioco, grazie ad un colpo di testa da corner della subentrata Catena. Poi il misfatto. L'ammonita Georgieva stende la Girelli in area di rigore e l'arbitro - giustamente - fischia rigore. Doppio giallo per la gigliata e trasformazione perfetta da parte della numero 10, che gela il Viola Park. Tre punti alla Juve, primo KO per la Viola.