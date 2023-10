Primo sold out stagionale e la presenza, anche quest'oggi, di Italiano. Il Viola Park accoglie così la Juve

Grande partecipazione per Fiorentina-Juventus Femminile, match valido per il campionato di Serie A. Il Viola Park, ormai sede di tutti gli incontri casalinghi di donne e primavera, è per la prima volta, nella sua brevissima storia, tutto esaurito.

O almeno questo per quanto riguarda la tribuna destinata al pubblico, secondo quanto riferito da Rai Sport. Inoltre, accanto al presidente Rocco Commisso in tribuna, anche la presenza di Francesco Casini, primo cittadino di Bagno a Ripoli. Assieme a loro, anche l'immancabile dg Joe Barone. Presente in tribuna anche l'allenatore della Fiorentina maschile Vincenzo Italiano.