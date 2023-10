Al Viola Park arriva la Juventus, big match per la Fiorentina Femminile. Ecco le scelte di De La Fuente

Un appuntamento di quelli che si segnano sul calendario per la Fiorentina. Oggi pomeriggio, al Viola Park, arriva la Juventus, per un match di Serie A Femminile. Calcio d'inizio alle ore 15:00 per le ragazze di De La Fuente, che vara il seguente undici:

Fiorentina (4-2-3-1): Schroffenegger, Erzen, Tortelli, Faerge, Georgieva; Beitner, Severini; Boquete, Mijatovic, Longo; Lundin. All. De La Fuente. A disp.: Spinelli, Parisi, Hammarlund, Catena, Toniolo, Johannsdottir, Baldi, Zanoli, Agard.

Le sfidanti invece giocheranno così: Juventus (4-2-3-1): Peyraud-Magnin, Lenzini, Cascarino, Salvai, Boattin; Caruso, Grosso; Bonansea, Garbino, Beerensteyn; Girelli. All. Montemurro. A disp: Aprile, Gama, Nystrom, Toniolo, Palis, Thomas, Bellucci, Sembrant, Gunnarsdottir.

Diretta televisiva in chiaro su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play. FiorentinaNews.com inoltre vi fornirà un resoconto all'intervallo e ovviamente al termine dell'incontro.