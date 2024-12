Partita clamorosa allo Juventus Stadium, con Il Venezia che sfiora l'impresa contro la squadra di Thiago Motta, che esce tra i fischi dei propri tifosi.

La gara

Ad aprire le danze è Gatti, che di testa ha portato in vantaggio i padroni di casa al 19' del primo tempo. La Juventus ha trovato il raddoppio ad inizio secondo tempo con Yildiz, ma il VAR lo ha annullato per un fallo di mano. E nel momento di difficoltà maggiore è stato Ellertsson a realizzare l'1-1 per il Venezia, che all'83' si è portato addirittura in vantaggio, con un gol in comproprietà tra Idzes e Gatti (da stabilire ancora se si tratta di rete del veneziano o autogol dello juventino).

Quando la squadra allenata da Di Francesco stava cominciando a credere all'impresa, un tocco di mano in area lagunare ha provocato il rigore allo scadere per i bianconeri. Dell'ex Fiorentina, Vlahovic, il 2-2 con palla da una parte e portiere dall'altra.

La graduatoria

Bianconeri fermati dal fanalino di coda in campionato e Fiorentina lontana ancora 3 punti e con due partite in più dei viola. La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 37, Napoli 35, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 28, Milan* 22, Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 12, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare.