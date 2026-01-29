Esplosione Beltran. Duro: "È una gioia giocare con lui, era da tanto che non mi sentivo così a mio agio con qualcuno"

Grande momento per Lucas Beltran, giocatore che la Fiorentina ha prestato al Valencia.

Tanti complimenti

E' stato decisivo nella vittoria ottenuta contro l'Espanyol e sta ricevendo anche molti complimenti, sia dal tecnico della squadra, Carlos Corberan, sia da parte dei compagni.

“Una gioia giocare con lui”

Hugo Duro, attaccante con il quale sta costruendo una grande intesa, ha detto pubblicamente: "Adoro giocare con Lucas. È un ragazzo che ha lavorato duramente. È una gioia essere in campo con lui, perché non smette mai di correre e con la palla, beh, si vede quello che sa fare. Era da molto tempo che non mi sentivo così a mio agio a giocare con qualcuno. Gli sono grato e speriamo di portare tanta gioia al Valencia".