Primo tempo a reti bianche tra Sassuolo e Fiorentina Femminile: adesso altri 45 minuti per farsi sotto alla Juventus

E' finito in parità, sullo 0-0, il primo tempo di Sassuolo-Fiorentina, match valido per la Poule Scudetto del Campionato di Serie A Femminile. Sebastian De La Fuente, dopo il successo di una settimana fa sulla Juventus in Coppa Italia, ha riproposto in gran parte le ragazze dell'impresa di Biella, ad eccezione del portiere della Nazionale Schroffenegger.

In attacco, la coppia Longo-Janogy non è ancora riuscita a sfondare la porta delle neroverdi, che tengono duro nonostante la superiorità tecnica delle Viola. Adesso altri 45 minuti per provare a trovare la rete e avvicinarsi di conseguenza alla Juventus, impegnata in questo turno contro l'Inter.