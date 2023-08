Sembrava destinato al Torino e invece su Ruslan Malinovskyi è spuntato improvvisamente il Genoa, che vorrebbe riportarlo in Italia dopo i mesi al Marsiglia. Il talento ucraino è ormai fuori dai piani dei francesi e secondo Calciomercato.com i rossoblù stanno portando avanti l'affare per regalarlo a Gilardino, chissà se già per la prima sfida contro la Fiorentina.