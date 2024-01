"Belotti alla Fiorentina sarebbe dovuto andarci prima. Gudmundsson? Per 30 milioni il Genoa dovrebbe cederlo"

A TMW Radio il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato l'acquisto di Belotti da parte della Fiorentina: “Se ne era parlato anche in estate, poi lui a provato a imporsi a Roma ma con Lukaku era difficile. Penso che Firenze sia la piazza giusta per Belotti, anzi forse ci sarebbe dovuto andare prima. Forse Italiano ha trovato l'attaccante giusto per il suo gioco”.

“Gudmundsson farebbe la differenza"

E poi ha aggiunto: “Gudmundsson cambierebbe il volto dell'attacco della Fiorentina, è un giocatore molto tecnico e capace di grandi colpi. Se i viola offrissero 30 milioni, fossi il Genoa accetterei. Tenere un giocatore fino a giugno è sempre rischioso perché potrebbe deprezzarsi”.