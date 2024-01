Il retroscena: tentativo in extremis del Borussia Dortmund per Belotti. Ma il Gallo ha voluto solo la Fiorentina

In queste ore vi stiamo raccontando dell'arrivo di Andrea Belotti, che stasera sarà in città per le visite mediche e la firma con la Fiorentina. Un'operazione che prevede il prestito secco e oneroso dell'attaccante, con la Roma che incasserà 750mila euro.

Il tentativo del Borussia Dortmund

Emerge però un retroscena dalle colonne di TMW, che svela come per Belotti ci sia stato un tentativo in extremis del Borussia Dortmund. Questa mattina il club tedesco aveva provato a inserirsi nella trattativa, ma il Gallo aveva ormai deciso di trasferirsi alla Fiorentina e non ha voluto ascoltare altre offerte. Troppo importante per lui rimanere in Serie A, per provare nei prossimi mesi a mettersi in mostra e ottenere la convocazione di Spalletti per gli Europei.