Belotti sarà il nuovo attaccante della Fiorentina. Stasera l'arrivo a Firenze, poi visite mediche e firma

Ormai non ci sono più dubbi: Andrea Belotti sarà il nuovo attaccante della Fiorentina. Sky Sport conferma che la trattativa è andata in porto, con la Roma che ha accettato la soluzione del prestito almeno fino a giugno. A fugare ogni dubbio anche il consueto indizio social della Fiorentina, che ha pubblicato l'immagine di un gallo in campo.

Il Gallo arriva stasera

Belotti arriverà a Firenze stasera, per sottoporsi alle visite mediche e procedere poi - se tutto andrà bene - alla firma del contratto. Qualche ora, dunque, e Vincenzo Italiano avrà il suo nuovo attaccante. Belotti potrebbe essere a disposizione già per la trasferta di Lecce.