Le visite mediche inchiodano Kean: salta il trasferimento dell'attaccante. Il giocatore rimarrà alla Juventus

Kean fermo al palo

E alla fine Kean rimase alla Juventus. Sembra che sarà questo l'epilogo della vicenda legata all'attaccante italiano, per il quale si era interessata anche la Fiorentina. Il suo trasferimento in prestito all'Atletico Madrid è infatti saltato dopo le visite mediche, dalle quali è emerso che non avrebbe recuperato prima di un mese dall'infortunio alla tibia.

Addio Europei?

Kean è dunque rientrato a Torino e, salvo sorprese, ci rimarrà. Da capire se la Juventus riuscirà a trovargli una sistemazione entro domani sera, ma al momento appare molto complicato. Ricordiamo che Kean aveva rifiutato l'opzione Fiorentina, dichiarandosi non interessato al progetto viola. Di certo, restando in bianconero, difficilmente potrà centrare l'obiettivo di essere convocato per gli Europei.