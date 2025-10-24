Valcareggi: "Dzeko è venuto per fare il cerotto e Pioli ha ragione sulle due punte. Gudmundsson? Il problema è solo suo"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio all'indomani della partita con il Rapid Vienna: “Quando abbiamo perso a San Siro domenica, la squadra mi aveva convinto. Con Fagioli sono stato severo, ma ieri ha dimostrato di avere qualità e di saper giocare molto bene quando vuole. Non è stato l'unico a piacermi, e cosa vuole dire che il Rapid Vienna era scarso? Allora non giochiamole proprio queste partite. Menomale che domenica arriva il Bologna, almeno ci divertiamo”.

“Il problema è di Gudmundsson, non nostro”

Su Gudmundsson: “Il problema non è nostro, è suo. E' un grande calciatore che non dà prestazioni, quindi il problema noi lo subiamo. Fosse per me giocherebbe sempre titolare, però lo prenderei anche da una parte e gli chiederei se si rende conto di come sta giocando”.

“Dzeko è venuto per subentrare”

Su Dzeko: “Ieri ha fatto il gol della tranquillità, e non è poco. Non deve chiedere di giocare più spesso, perché lui è venuto a Firenze per fare il cerotto, per giocare quando serve o nell'ultima mezz'ora. I titolari davanti sono Kean e Piccoli, il bosniaco alla sua età non può essere che un subentrante”.

“Due punte? Pioli ha ragione”

Sulle due punte: “Pioli ha ragioni quando dice che la Fiorentina non può permettersele. L'area deve essere tutta di Kean, o di Piccoli, con accanto Gudmundsson che deve fare assist. Dopo il gol di ieri, su di lui ho maturato ottimismo così come su tutta la squadra per il risultato e per la prestazione”.