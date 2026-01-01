Dopo Capodanno la Fiorentina torna in ritiro in vista della Cremonese

La Fiorentina da oggi sarà in ritiro per preparare al meglio la delicatissima e quantomai decisiva sfida di domenica prossima contro la Cremonese.

Si torna al Viola Park

Il club viola ha fatto sapere che i calciatori saranno impegnati dopo Capodanno nel centro sportivo viola fino alla sfida del 4 gennaio alle ore 15:00. Dopo l'interruzione del ritiro post vittoria contro l'Udinese e successiva sconfitta a Parma, la Fiorentina torna di casa al Viola Park.