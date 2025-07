Insigne alla Fiorentina? Ecco com'è andata veramente la faccenda

Lorenzo Insigne ha terminato la sua avventura (milionaria) al Toronto FC, squadra canadese ma che gioca in MLS.

L'attaccante che ha da poco compiuto 34 anni, ora vuol tornare a giocare in Italia ed è stato accostato in questi giorni anche alla Fiorentina.

“No, grazie”

Ma com'è andata effettivamente la faccenda? Insigne è stato offerto al club di Rocco Commisso così come ad altre società (tra le quali il Parma). Dalle parti del Viola Park però il suo nome non ha acceso più di tanto la fantasia, perché “no, grazie” è stata la risposta.

C'è Gudmundsson

Insomma Insigne non interessa, anche perché da poco è stato riscattato Albert Gudmundsson e dovrà essere l'islandese a garantire fantasia in avanti alla squadra.