Pavard: "In Italia non ci mancano le rivali per lo Scudetto. E c'è anche la Fiorentina"

Il giocatore dell'Inter, Benjamin Pavard, è uno abituato a lottare per i titoli nazionali. L'anno scorso giocava nel Bayern Monaco dove ha vinto il campionato, ma forse quest'anno sarà difficile ripetersi in Italia.

“In realtà la scorsa stagione abbiamo rischiato di perdere il campionato (il titolo è stato vinto sul Borussia Dortmund solo con un sorpasso all’ultima giornata, ndr) - ha detto a La Gazzetta dello Sport - ma è vero che qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato”.