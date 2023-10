"Avete visto come fa pressing a tutto campo la Fiorentina? Vincenzo Italiano è un allenatore che seguo da diverso tempo e ogni volta dimostra di essere migliorato. A Napoli ha vinto con merito, attaccando e giocando con coraggio. La Fiorentina ha una mentalità europea, tiene la linea di difesa molto alta, i reparti sono sempre ben posizionati e ci sono le giuste distanze, cosa che favorisce la collaborazione e la sinergia tra i giocatori".

Un'analisi a tutto tondo su una delle peculiarità viola, espressa su La Gazzetta dello Sport dall'ex CT della Nazionale (ma anche ex allenatore di Milan e Real Madrid), Arrigo Sacchi.

Che poi ha aggiunto: “Non mi stancherò mai di dire che il calcio moderno è fatto di pressing, di movimento senza palla, di attacchi degli spazi, di distanze corrette e di velocità. Italiano, da anni, si sta muovendo in questa direzione e l’inizio di campionato della sua Fiorentina è l’esempio di come, con la forza del lavoro e delle idee, si possano raggiungere buoni risultati anche se non ci sono i fuoriclasse”.