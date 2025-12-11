Corsi: "Dispiaciuto per la Fiorentina, non riesco a capire. Difficile vivere l'ambiente viola in questa situazione"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato anche di Fiorentina a margine del pranzo di Natale della società azzurra. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com.

‘Non riesco a capire la situazione della Fiorentina’

“Sono dispiaciuto per la Fiorentina, ma non riesco a capire dall'esterno. Per questo non mi addentro. Di sicuro è molto difficile vivere l'ambiente di Firenze con una situazione così difficoltosa”.

‘Firenze non abituata a lottare per certi traguardi’

"Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non Firenze e non la Fiorentina che ha una rosa che sul piano tecnico non ha che spartire con la posizione che ricopre attualmente in classifica. La paura, però, ti toglie tanto. Che è la cosa più difficile da superare".