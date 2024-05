Sul futuro della panchina della Fiorentina è intervenuto l’ex difensore, tra le altre, della Juventus e fiesolano di nascita Andrea Barzagli. Ecco le sue parole a DAZN: “Ci sono tanti profili diversi fra loro. Mi auguro comunque che a Firenze rimanga Italiano, altrimenti sarei in difficoltà sull’uomo giusto da scegliere. Se andasse a Napoli? L’uomo che serve è proprio lui. Propone un calcio offensivo e fa leva sugli esterni, che sono un grande punto di forza del Napoli”.

“Sarri ideale, mi stuzzica Aquilani”

Su Sarri: “Sarebbe l’ideale per la Fiorentina, rimane pur sempre Sarri. Altri nomi? L’ipotesi Aquilani mi stuzzica, ha dimostrato di avere un ottimo rapporto con la società. E poi negli ultimi anni se ne sono viste, di scelte coraggiose per la panchina; una è Palladino al Monza. Lui, secondo me, alla fine rimarrà lì”.