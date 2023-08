La Gazzetta dello Sport: Cabral sblocca la punta

A pagina 19 de La Gazzetta dello Sport sul mercato leggiamo: “Cabral al Benfica sblocca la punta E la Fiorentina ora va su Beltran”. Sottotitolo: “Il brasiliano ceduto per 20 milioni più 5 di bonus, l’ex Spezia arriva per 10”.

Articolo che inizia così: “E chi lo riconosce più l’attacco della Fiorentina. La rivoluzione offensiva ipotizzata qualche tempo fa sta puntualmente avvenendo con il reparto offensivo che si sta trasformando in questa fase iniziale di agosto. Ieri è stato un giorno a dir poco campale per il nuovo corso: dentro M’Bala Nzola e Lucas Beltran, out Arthur Cabral”.

In taglio basso: “Rapid Vienna o Debrecen l'avversaria in Conference”. E ancora: “La Viola se la vedrà con la vincente del terzo turno preliminare: andata il 24 agosto, ritorno a Firenze il 31”.