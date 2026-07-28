Bove: "Alla Fiorentina uno dei periodi più importanti della mia vita, mi sento ancora con gli ex compagni. I tifosi mi sono stati vicino"

Domani sera la Fiorentina affronterà la seconda amichevole della sua tournée inglese, contro il Watford, squadra in cui milita Edoardo Bove. Proprio l'ex viola è stato intervistato dai canali ufficiali della sua nuova realtà sul significato di questa partita.

Il commento di Bove

“Quello alla Fiorentina è stato uno dei periodi più importanti della mia vita: sicuramente impegnativo, ma anche molto emozionante. Firenze è stata la città che mi ha dato un'altra chance dopo aver lasciato Roma, casa mia, e lì ho trovato la mia dimensione, mi sono ritrovato. Sapevo che tipo di giocatore ero: poi, tutto si è fermato… ma sono sempre in contatto con i giocatori".

"Anche i tifosi mi sono stati vicino, e mi hanno aiutato un sacco durante un periodo molto complicato: non posso far altro che ringraziarli, perché sono stati una parte molto importante della mia vita e della mia esperienza calcistica”.

Il video