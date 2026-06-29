Cobolli: "Che legame con Firenze. Bove? È il mio angelo in terra. Dopo il suo incidente..."

Il tennista Flavio Cobolli, romano ma fiorentino di nascita, ha parlato al Corriere della Sera dopo la sua partecipazione all'ultima finale del Calcio Storico nella figura di Magnifico Messere.

Sul legame con Firenze

"La parte materna della mia famiglia è toscana: a Firenze sono legato, ho il giglio tatuato sulla schiena".

Sul suo rapporto con Bove

"È il mio angelo in terra, e sono fortunato ad averlo. L’incidente ci ha legati ancora di più. Di Edo mi fido: gli dico tutto, gli chiedo aiuto".