Cobolli: "Firenze è speciale, che onore essere Magnifico Messere. Sono profondamente legato"

Il tennista Flavio Cobolli è stato ospite d'onore nella “sua” Firenze. Il classe 2002 è di fatto romano, cresciuto nella capitale, ma è nato nel capoluogo toscano e non ha perso occasione per ricordare il legame con le proprie radici, da Magnifico Messere nella finale del Calcio Storico Fiorentino.

“Che onore essere Magnifico Messere”

Queste le sue parole: “I colori dei quartieri, la passione dei calcianti, l’energia unica di Piazza Santa Croce. È stato un grande onore essere il Magnifico Messere a Firenze, la città dove sono nato e a cui sono profondamente legato. Una tradizione incredibile, capace ogni anno di rendere questa città ancora più speciale. Grazie Firenze”.

“Profondamente legato a Firenze”

Ecco le foto di Cobolli, su Instagram: