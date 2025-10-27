La figura che è riuscita ad unire Fiorentina e Bologna. Maglie e applausi scroscianti, quanti omaggi per Paloscia

Proteste, lamentele e parole dure nel post gara. Così si è concluso un derby dell'appennino infuocato che, però, era iniziato un omaggio da parte di entrambe le squadre a Raffaello Paloscia.

L'omaggio del Franchi

Come scrive il Corriere Fiorentino infatti sul bara esposta in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati, affianco alla maglia della Fiorentina è stata appoggiata anche una del Bologna. Omaggi che sono continuati anche al Franchi; un lungo e spontaneo applauso è partito nello stadio quando è comparsa la sua foto sui maxischermi.

I funerali

La camera ardente continuerà fino alle 13 di oggi, poi, nel pomeriggio, saranno officiati i funerali nella chiesa del Preziosissimo Sangue a Firenze. Previsti tanti tifosi e personaggi della storia viola, oltreché, ovviamente, i colleghi di Paloscia, che, tra le altre cose.