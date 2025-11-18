Poco viola in campo nel fine settimana: esulta Tarantino, buon punto per Ievoli. Battute d’arresto per Elia e Scuderi

Durante la pausa nazionali sono scesi in campo soltanto alcuni giocatori di proprietà della Fiorentina in prestito in Serie C, considerati gli stop di Serie A e Serie B.

Vittoria per Tarantino, mentre Ievoli…

Titolare Mattia Ievoli, impegnato con l’Ospitaletto contro l’Union Brescia. La gara è terminata 0-0, con la squadra del centrocampista viola che ha ottenuto un punto prezioso in chiave salvezza, contro una compagine che sta disputando un gran campionato. Mezz’ora per l’attaccante Jacopo Tarantino, entrato al 66’ in Pontedera-Pianese. I pisani hanno vinto 2-0, col giocatore gigliato che ha partecipato all’azione del raddoppio. L’altro giocatore viola in prestito al Pontedera, il portiere Tommaso Vannucchi, è invece impegnato con l’Italia Under 19.

Stop per due difensori viola

Spazio dal primo minuto per il terzino sinistro Giulio Scuderi in Alcione Milano-Novara. I milanesi sono usciti sconfitti per 0-1, il giocatore viola classe 2005 ha giocato tutta la gara. Sconfitta anche per Mirko Elia in Forlì-Campobasso. Il centrale difensivo mancino di proprietà della Fiorentina è partito ancora una volta titolare nella sconfitta per 2-3 dei suoi. Il Forlì conduceva per 2-0 a fine primo tempo ma ha subito la rimonta molisana nella ripresa. Nessun minuto per Krastev a Siracusa, stop per il Gubbio di Baroncelli, che non ha giocato.