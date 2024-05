Amrabat chiude l’avventura inglese trionfando in FA CUP. Il marocchino si congeda dal Manchester United con una grandissima vittoria

Il viola Amrabat conquista un trofeo prestigioso in Inghilterra

Il Manchester United del centrocampista viola Sofyan Amrabat supera 2-1 in finale di FA CUP gli eterni rivali del Manchester City nel derby dell’ultimo atto della competizione e conquista così anche la qualificazione in Europa League. Lo United è prima bravissimo ad approfittare con Garnacho di un clamoroso pasticcio difensivo del City firmato Gvardiol e Ortega e portarsi in vantaggio, quindi raddoppia chiudendo una splendida azione grazie a Mainoo, servito in maniera fantastica da un tocco di prima di Bruno Fernandes. All'87' ha accorciato le distanze Doku, andato in gol grazie ad un brutto errore di Onana, che in precedenza aveva compiuto due parate notevoli. Il calciatore della Fiorentina Sofyan Amrabat ha giocato tutti 98 minuti della gara offrendo una prova solida e ampiamente sufficiente in mediana.

Il calciatore ora andrà a caccia di una nuova avventura

Ormai da settimane il destino di Sofyan Amrabat appare segnato: il marocchino non verrà riscattato dal Manchester United, club nel quale ha giocato in prestito nella stagione in corso. Il classe ’96 di proprietà della Fiorentina difficilmente avrà un secondo capitolo in maglia viola, ma non proseguirà la propria avventura ai Red Devils. Da capire poi quali potranno essere le possibili strade del maghrebino, che ha chiuso con un grandissimo acuto una stagione molto opaca e dovrà trovare il contesto giusto per rilanciarsi, con la Fiorentina come prima voce per le sorti del giocatore africano.