Lunghi colloqui fra Pioli, la dirigenza e Commisso. Ecco il messaggio che l'allenatore va ripetendo al Viola Park

La Fiorentina è sempre più in difficoltà. Per risalire la classifica e per salvare la panchina Stefano Pioli ha bisogno di punti subito. In caso di risultato negativo contro il Lecce la seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina per il tecnico parmense potrebbe volgere al termine.

La convinzione di Pioli

Eppure Pioli non sembra intimorito dalla possibilità di un addio: "Non mi preoccupo del fatto che possa essere la mia ultima gara — diceva l’altro giorno il tecnico — mi sento parte del problema ma voglio credere di poter essere parte della soluzione". È questa la sua fortissima convinzione scrive il Corriere Fiorentino.

Il messaggio del tecnico

Pioli è animato dalla certezza di riuscire a trascinare la Fiorentina fuori dal pozzo in cui si è infilata. Messaggio che in questi giorni ha ribadito durante alla squadra, ma anche alla dirigenza (Pradè in particolare) e al presidente Commisso, con il quale nelle ultime ore ha avuto un lungo colloquio.