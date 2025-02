Andrea Sottil, ex viola, allenatore e padre dell'esterno di proprietà della Fiorentina Riccardo trasferitosi nel mercato invernale al Milan, ha parlato a MilanNews.it della nuova avventura del figlio: "Da padre non posso che essere orgoglioso di lui. Chiaro che ci sta che il primo impatto con San Siro sia un po' devastante, perché è uno stadio che fa questo effetto. Ma sono certo che potrà ritagliarsi il suo spazio. Sul trasferimento nelle ultime ore di mercato siamo stati spiazzati. Abbiamo saputo dell'interesse del Milan alle 12 dell'ultimo giorno di mercato".

"Il Milan è una grande occasione per lui"

Sul cambio di pressioni trasferendosi dalla Fiorentina al Milan ha commentato: "Per lui è una grande occasione per fare uno step in avanti. Giocare nel Milan è una cosa grandiosa. E conoscendolo so che farà di tutto per conquistare la proprietà e l'allenatore".

“Riccardo è da sempre tifoso del Milan”

Poi aggiunge: "Riccardo è sempre stato tifoso del Milan. Era innamorato dei grandi campioni, amava Kakà, Pato, Ibra. Diciamo tutti quelli che dribblavano".