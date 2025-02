L'anticipo di Serie A tra Lecce e Udinese si è concluso con la vittoria dei friulani per 1-0.

La cronaca della gara

La partita si sblocca al 28' a seguito di una leggera gomitata involontaria di Jean a Lovric in area: dopo aver rivisto l'episodio molto dubbio al VAR l'arbitro decreta il calcio di rigore. Se ne scaturisce una scena paradossale: Lucca prende il pallone e discute con Thauvin, il rigorista designato, e tutti gli altri compagni, facendosi anche ammonire. Dal dischetto non sbaglia e sigla l'1-0, ma esulta da solo senza i compagni. Scena surreale, con lo stesso giocatore che al 35' viene sostituito in campo da Iker Bravo. Il Lecce fa ben poco per trovare il pareggio nel secondo tempo e i friulani la spuntano.

Come cambia la classifica

L'Udinese allenata da Runjaic sale quindi a 36 tenendosi stretta il decimo posto, mentre il Lecce guidato da Giampaolo rimane a quota 25.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 46, Juventus 46, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Genoa 30, Torino 28, Como 25, Cagliari 25, Lecce 25, Verona 23, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 14. * = una partita in meno.