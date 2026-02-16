Hiljemark: "Voglio andare a Firenze per vincere, altrimenti non ha nemmeno senso salire sul pullman"

Nonostante il Pisa abbia perso contro il Milan nell'ultimo turno di campionato e la classifica dei nerazzurri pianga, l'allenatore nerazzurro, Oscar Hiljemark, non intende darsi per vinto.

“Voglio vincere”

Per questo motivo guarda alla partita contro la Fiorentina, che andrà in scena lunedì prossimo, avendo una grande carica interiore: “Voglio andare là per vincere, altrimenti non ha nemmeno senso salire sul pullman”, ha detto sul match di Firenze.

“So quanto sia importante questa partita”

E poi: “Pretendo lo stesso atteggiamento dai miei giocatori anche perché so quanto questa partita sia importante per i tifosi. Sono arrivato a Pisa con un solo obiettivo: quello di arrivare alla salvezza”.