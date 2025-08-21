La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, guarda le avversarie... Strasburgo, Palace e Rayo non sono top
Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla di mercato, di Conference League e del possibile cammino europeo della Fiorentina.
Pagina 22
A pagina 22 la rosea titola sulla Fiorentina: “Tridente Fiorentina contro il Polissya e arriva Piccoli”. E sotto: “Viola prenditi l'Europa”.
Pagina 23
A pagina 23 si analizzano le avversarie in Conference: “Strasburgo, Palace e Rayo non sono top. Che sia la volta buona?”
💬 Commenti