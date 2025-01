Si complica la pista Luiz Henrique? Pradè lavora sottotraccia a un'altra operazione (di alto livello)

Dal Brasile giurano che 20 milioni non basteranno per la fumata bianca dell'affare Luiz Henrique, che in queste ore in casa Fiorentina è visto come difficile. La società viola non è disposta ad andare oltre l'ultima offerta da 20 milioni + bonus e se il Botafogo non abbassa le pretese, sarà difficile vedere la conclusione dell'affare.

Per questo, scrive il Corriere Fiorentino, il ds viola Pradè sta portando avanti, parallelamente, un’altra trattativa. Il nome è al momento top secret ma quello che filtra è che sarebbe comunque sbagliato parlare di alternativa. Traduzione: il profilo resta quello di un calciatore forte.