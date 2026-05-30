Bucchioni: "Con Ferrari due anni di gestione improvvisata e hai rischiato di retrocedere"

Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Bruno, ha lanciato i suoi strali all'indirizzo del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari.

“Due anni di gestione improvvisata”

“Molti lo criticano senza citarlo direttamente - ha detto Bucchioni - e non capisco il perché. Io invece lo pronuncio il suo nome e dico che dopo due anni di gestione Ferrari, è arrivato finalmente uno che sa di calcio (il riferimento è a Paratici ndr). La Fiorentina ha rischiato di retrocedere per questa gestione non calcistica, improvvisata”.

“Mi aspetto di più da Paratici”

Ora all'orizzonte c'è un'estate di grandi cambiamenti: “Una squadra che va rifondata e quando metti le fondamenta i calcoli vanno fatti giusti e con attenzione. Ci vuole tempo prima di mandare a dama delle situazioni. La Fiorentina deve cercare di liberarsi delle zavorre che si porta dietro anche da tre anni. Da Paratici mi aspetto molto, ma molto di più rispetto ai giocatori che sono stati presi nell’ultimo mercato. Hai speso 27 milioni per giocatori non forti, come potevano essere campioni da rilanciare”.