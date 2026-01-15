La Fiorentina dà l'assalto a Fabbian: i perché della scelta e le richieste del Bologna
Giovanni Fabbian
La Fiorentina dà l'assalto al centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian, tra l'altro nella settimana in cui le due squadre stanno per affrontarsi in campionato.
Pedina giusta
Di questo tema se ne occupa ampiamente stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Il classe 2003 piace e anche parecchio alla dirigenza viola lo chiede ai rossoblu dalla scorsa estate. Viene considerato come la pedina giusta da consegnare al tecnico Paolo Vanoli per potenziare il suo 4-3-3.
La richiesta rossoblu
Per convincere i felsinei a mollare la presa, servono 15 milioni di euro e soprattutto un giocatore pronto a sostituirlo (problema che ricade ovviamente sugli emiliani).
