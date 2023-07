UFFICIALE: Confermato il prestito di Edoardo Pierozzi in Serie C. Sul controriscatto viola...

Adesso è ufficiale: Edoardo Pierozzi, dopo una stagione in B tra Palermo e Como, va in Serie C in prestito a giocarsi un'altra possibilità. Lo accoglie il Cesena, club che ha nettamente superato il Pescara e ha chiuso la trattativa in poco tempo.

Pierozzi arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto: nessun controriscatto a disposizione della Fiorentina.

“Il Cesena FC comunica di aver definito l’acquisizione dalla ACF Fiorentina dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi fino al 30 giugno 2024. L’esterno destro arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club bianconero”.