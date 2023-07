Niente Pescara per Edoardo Pierozzi: accordo vicinissimo per il prestito in un'altra squadra di Serie C

Per il calciatore della Fiorentina Edoardo Pierozzi, si prospetta un'altra avventura in prestito dopo non aver trovato fortuna nella scorsa stagione in Serie B, tra Palermo e Como. Sembrava a un passo il suo passaggio al Pescara, club che tra l'altro sembra intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Samuele Spalluto, ma sono cambiate le carte in tavola.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Edoardo Pierozzi è a un passo dal Cesena: vicinissimo l'accordo per il prestito in Romagna, si punta a chiudere già nelle prossime ore.