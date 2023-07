Con Arthur e Jack, al centrocampo di Italiano ne manca solo uno. Ma né Castrovilli, né Sabiri possono coesistere assieme a quella coppia

Con l’approdo di Arthur a Firenze, il centrocampo della Fiorentina è completo per due terzi. O meglio, sarebbe anche ultimato, se solo Amrabat non fosse sul punto di salutare. L’addio del marocchino, infatti, lascerà un vuoto che dovrà necessariamente essere colmato dalla squadra mercato. Pena, lasciare a Italiano una mediana priva di un incontrista/recupera-palloni.

Sì, perché né Castrovilli, né Sabiri, né Barak potrebbero – da un punto di vista tattico – completare il trio di mezzo, assieme al regista e al fantasista. Presupponendo che la formazione viola tornerà più vicina a un 4-3-3 rispetto al 4-2-3-1, Italiano non potrebbe permettersi di giocare senza mediano. Senza, cioè, un giocatore atto esplicitamente alla funzione di riconquistare il possesso, ma soprattutto stoppare le avanzate degli avversari. Ossia, uno dei compiti affidati – quasi in esclusiva – ad Amrabat.

È vero, ci sarebbe ancora Duncan, l’unico centrocampista rimasto con caratteristiche più vicine a quelle del numero 34. Ma è difficile immaginare che la Fiorentina si affidi al ghanese per ricoprire un ruolo da titolare. Dunque, a meno di clamorosi ripensamenti di Nordin e Sofyan, Pradè, Burdisso e Barone devono al più presto andare alla ricerca di una ‘diga’ da piazzare in mezzo al prato del Franchi.

D’altronde, la coppia Bonaventura-Castrovilli è stata sperimentata pochissime volte da Italiano, ritenuta troppo sbarazzina pure per un “giochista” come l’ex spezzino. Stesso discorso per Barak, vera e propria riserva del numero 5, impiegato nella scorsa stagione in Conference e come arma da usare in corso d’opera. E così sarebbe anche per Sabiri, che non solo è un trequartista, ma potrebbe pure essere posizionato come esterno offensivo dei tre davanti. Insomma, in parole poverissime, se – e appena – esce Amrabat, la Fiorentina deve prendere il suo rimpiazzo. Poiché è evidente come il solo Arthur non possa bastare per Italiano.