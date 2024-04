Sottil ancora ispirato: "È solo questione di tempo, sai cosa e quanto lavori per arrivare..."

In campo per tutti i 90 minuti ieri a Salerno, Riccardo Sottil non ha sfruttato granché bene l'occasione ma è tornato ad esprimersi poeticamente sui social.

Scrive così l'ala della Fiorentina su Instagram: “It's just a matter of time, you know what you do and how much you work to get where you want to get to, you are Blessed”. (E' solo questione di tempo, sai cosa fai e quanto lavori per arrivare dove vuoi arrivare).