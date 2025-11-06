Fazzini: "Ci siamo detti tra noi quello che non stava andando. Vogliamo dominare la partita e recuperare anche in campionato"

Il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Mainz in Conference League.

Su Galloppa

Sul tecnico Galloppa Fazzini ha dichiarato: “Il mister ha tanto entusiasmo, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara, ma ha avuto un approccio positivo, ci ha dato tanta positività e vogliamo dominare la partita”.



Sul momento della squadra

Sul momento dei viola si è espresso così: “Ci siamo detti le cose che non andavano, vogliamo ripartire da oggi per recuperare poi anche in campionato. Giocare in Europa è sempre bello e stimolante, una grande opportunità per tutti”.